Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
19:39, 29 августа 2023Бывший СССР

На Украине раскрыли планы по закупке беспилотников

На Украине заявили о планах произвести и закупить 200 тысяч БПЛА до конца года

Фото: Reuters

До конца года власти Украины планируют произвести и закупить 200 тысяч беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) для Вооруженных сил страны (ВСУ). Об этом глава Государственной службы специальной связи и защиты информации (Госспецсвязи) республики Юрий Щиголь сообщил в эфире телеканала «Рада».

По его словам, в настоящий момент Киев идет по плану. «Где-то 180-200 тысяч дронов у нас точно будет», — заявил Щиголь. Он также уточнил, что за сутки ВСУ теряют на фронте 40-45 беспилотников, потерю которых невозможно восполнить единовременно.

Ранее министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров сообщал, что в украинской армии были созданы 17 ударных рот беспилотников. Глава ведомства также отметил, что в стране развивается производство БПЛА.

Что думаешь? Оцени!
    Георгий Нестеров
    Обсудить
    Последние новости

    Пригожина тайно похоронили в Петербурге. Как прощались с основателем ЧВК «Вагнер»?

    В Крыму задержали напавших на финансовую организацию российских уголовников

    Глава Минобороны Украины потребовал от польской фирмы выполнения обязательств

    54-летняя Эвелина Бледанс показала грудь на видео и возмутила россиян

    Российский депутат с улыбкой скормил живых поросят волкам и попал на видео

    Россиянам раскрыли способы выбрать мужское нижнее белье

    Двух россиян госпитализировали из очага с сибирской язвой

    Стало известно о новой мирной инициативе по кризису в Нигере

    На Украине раскрыли планы по закупке беспилотников

    Врач развеял самые популярные мифы о геморрое

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости