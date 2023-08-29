На Украине раскрыли планы по закупке беспилотников

На Украине заявили о планах произвести и закупить 200 тысяч БПЛА до конца года

До конца года власти Украины планируют произвести и закупить 200 тысяч беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) для Вооруженных сил страны (ВСУ). Об этом глава Государственной службы специальной связи и защиты информации (Госспецсвязи) республики Юрий Щиголь сообщил в эфире телеканала «Рада».

По его словам, в настоящий момент Киев идет по плану. «Где-то 180-200 тысяч дронов у нас точно будет», — заявил Щиголь. Он также уточнил, что за сутки ВСУ теряют на фронте 40-45 беспилотников, потерю которых невозможно восполнить единовременно.

Ранее министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров сообщал, что в украинской армии были созданы 17 ударных рот беспилотников. Глава ведомства также отметил, что в стране развивается производство БПЛА.