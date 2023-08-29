В Минпромторге оценили вероятность подорожания шин для автомобилей

Минпромторг: курс рубля и подорожание каучука не повлияют на стоимость шин

Минпромторг оценил вероятность подорожания шин для автомобилей на фоне изменения курса рубля и роста стоимости каучука. В ведомстве отметили, что эти факторы не повлияют на цены, передает ТАСС.

Там пояснили, что доля натурального азиатского каучука в производстве легковых шин составляет около пяти процентов, поэтому их себестоимость существенно не изменится.

«На шины отечественного производства рост курса иностранных валют не оказывает существенного влияния, так как в основном сырье, используемое отечественными производителями, закупается в рублях», — уточнил Минпромторг.

В ведомстве добавили, что выпуск зимних шин производится летом, сейчас производство практически завершено. Бюджетный сегмент этой продукции представлен брендами отечественных производителей.

Ранее исполнительный директор «ТД Кама» Тимур Шарипов заявил, что цены на зимние шины в России вырастут на фоне отрицательной динамики курса рубля, поскольку контракты на импорт каучука, нужного для производства, оплачиваются в валюте.

