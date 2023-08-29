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21:40, 29 августа 2023Силовые структуры

Экс-сотруднику генконсульства США продлили арест

Суд на 3 месяца продлил арест экс-сотруднику генконсульства США Шонову
Роберт Шонов

Роберт Шонов. Фото: РИА Новости

Лефортовский суд Москвы на три месяца продлил арест бывшему сотруднику генерального консульства США во Владивостоке Роберту Шонову, признавшему вину в сборе данных о ходе российской спецоперации на Украине. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

Обвиняемый будет находиться под арестом до 23 ноября.

Ранее ФСБ России обвинила Шонова в сборе данных о ходе спецоперации. По данным спецслужбы, он с сентября прошлого года собирал сведения о мобилизации в российских регионах, местных проблемах и их влиянии на протестную активность населения в преддверии выборов президента страны в 2024 году.

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    Марина Совина
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