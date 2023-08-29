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20:45, 29 августа 2023Экономика

На бывшем заводе Isuzu в России решили производить грузовики

«Соллерс» решил производить на бывшей площадке Isuzu грузовые автомобили

Фото: Bulkin Sergey / Globallookpress.com

Российская компания «Соллерс» решила начать производство грузовиков на бывшем заводе японской Isuzu. Об этом говорится в консолидированной отчетности компании по МСФО за первое полугодие 2023 года.

«На базе активов АО "Исузу Рус" в Ульяновске планируется организация производства грузовых автомобилей в сотрудничестве с новым партнером», — указано в документе. В отчете не говорится, какой из автопроизводителей будет участвовать в проекте в качестве партнера.

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Японский автоконцерн Isuzu ушел из России в июле этого года, передал акции своего российского дочернего предприятия компании «Соллерс». В число переданных активов вошел завод, на котором работают около 200 человек. Производство на нем приостановили в марте 2022 года из-за проблем с поставкой деталей. Причиной ухода автоконцерна из России называлось отсутствие перспектив на его возобновление.

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