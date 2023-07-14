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06:15, 14 июля 2023Экономика

Из России ушел японский автоконцерн Isuzu

Kyodo: японский автоконцерн Isuzu ушел из России и передал акции компании «Соллерс»

Фото: Arnd Wiegmann / Reuters

Японский автоконцерн Isuzu ушел из России и передал акции российского дочернего предприятия компании «Соллерс». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство Kyodo.

Отмечается, что «Соллерс» был передан завод, на котором работают около 200 человек. Производство приостановили в марте 2022 года из-за проблем с поставкой деталей на фоне украинского конфликта.

По данным агентства, причиной ухода автоконцерна из России является отсутствие перспектив на его возобновление.

Ранее стало известно, что в Санкт-Петербурге открылся официальный дилерский центр японского автопроизводителя Honda. Поставки и гарантийную поддержку машин обеспечит субдистрибьютор «Мотор-плейс». Помимо петербургского центра у компании появятся еще два салона в Москве. Сейчас для покупки доступны восемь моделей Honda: седаны Civic и Accord, кроссоверы CR-V 5-го и 6-го поколений, UR-V, ZR-V, Vezel и минивэн Odyssey.

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    Марина Совина
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