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21:14, 29 августа 2023Бывший СССР

На Украине призвали создать альтернативное правительство

Экс-советник Кучмы Соскин: нужно создать альтернативное правительство Украины

Фото: Stringer / Reuters

Украина нуждается в альтернативном правительстве для своего спасения, считает экс-советник бывшего президента страны Леонида Кучмы Олег Соскин. Об этом он заявил в блоге на YouTube.

Эксперт подчеркнул, что сделать это необходимо немедленно. По его словам, в случае появления альтернативного центра власти в стране действующего лидера Владимира Зеленского «умножат на ноль». «Ему надо остановиться, пока не поздно», — добавил Соскин.

Кроме того, политик предрек скорую потерю влияния президента США Джо Байдена в связи с коррупционными скандалами, связанными с его сыном Хантером. Он отметил, что это негативно отразится на помощи Киеву со стороны Вашингтона. По мнению Соскина, американские власти в ближайшем времени перестанут ее оказывать.

Ранее экс-советник Кучмы призвал предъявить Зеленскому обвинения в госизмене. Он объяснил свое предложение тем, что глава государства «совершает геноцид и хочет уничтожить Украину».

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    Марина Совина
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