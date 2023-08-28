Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
22:53, 28 августа 2023Бывший СССР

На Украине предложили предъявить Зеленскому обвинения в госизмене

Экс-советник Кучмы Соскин обвинил Зеленского в намерении уничтожить Украину
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Ukraine Presidence / Globallookpress.com

Экс-советник бывшего президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин в эфире своего YouTube-канала обвинил действующего украинского лидера Владимира Зеленского в намерении уничтожить страну и предложил предъявить ему обвинения в государственной измене.

«Зеленский совершает геноцид и хочет уничтожить Украину. Ему нужно предъявить обвинения в госизмене, потому что он виновен в массовой гибели людей», — заявил политик.

По мнению Соскина, украинский лидер отказывается объективно воспринимать ситуацию и изменить позицию в отношении конфликта в стране. В результате этого Вооруженные силы Украины (ВСУ) несут колоссальные потери на передовой, а положение внутри государства ухудшается. Экс-советник Кучмы заключил, что президент превратил Украину в концлагерь.

Ранее Соскин заявил, что Зеленский не способен обеспечить безопасность страны. В частности, эксперт обратил внимание на отсутствие успехов украинских войск на фронте.

Что думаешь? Оцени!
    Марина Совина
    Обсудить
    Последние новости

    Минобороны сообщило о пресечении попытки атаки беспилотника по России

    На Украине предложили предъявить Зеленскому обвинения в госизмене

    Стало известно об охоте украинских FPV-дронов за российскими военврачами

    На Украине оценили снятие с российских киберспортсменов нейтрального статуса

    Киллеров из банды «Северские» будут судить в Подмосковье

    Адель упала от боли за кулисами собственного концерта

    Власти Ливана выдали ордера на арест двух обвиняемых в шпионаже россиян

    В офисе Зеленского рассказали о согласовании ударов по Крыму с Западом

    Турция заявила об отсутствии холода в отношениях с РФ после визита Зеленского

    В Белоруссии заявили о задержании польского агента

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости