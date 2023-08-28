На Украине предложили предъявить Зеленскому обвинения в госизмене

Экс-советник Кучмы Соскин обвинил Зеленского в намерении уничтожить Украину

Экс-советник бывшего президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин в эфире своего YouTube-канала обвинил действующего украинского лидера Владимира Зеленского в намерении уничтожить страну и предложил предъявить ему обвинения в государственной измене.

«Зеленский совершает геноцид и хочет уничтожить Украину. Ему нужно предъявить обвинения в госизмене, потому что он виновен в массовой гибели людей», — заявил политик.

По мнению Соскина, украинский лидер отказывается объективно воспринимать ситуацию и изменить позицию в отношении конфликта в стране. В результате этого Вооруженные силы Украины (ВСУ) несут колоссальные потери на передовой, а положение внутри государства ухудшается. Экс-советник Кучмы заключил, что президент превратил Украину в концлагерь.

Ранее Соскин заявил, что Зеленский не способен обеспечить безопасность страны. В частности, эксперт обратил внимание на отсутствие успехов украинских войск на фронте.