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23:40, 29 августа 2023Бывший СССР

В Запорожье российские бойцы спасли детей от обстрела

В Каменке-Днепровской бойцы ВС РФ спасли от обстрела вернувшихся из Крыма детей

Кадр: Telegram-канал Владимира Рогова

Бойцы Вооруженных сил (ВС) России спасли от обстрела детей во время атаки украинских дронов по Дому детского творчества в городе Каменка-Днепровская Запорожской области. Об этом РИА Новости сообщили в администрации региона.

В момент обстрела рядом с местом ЧП находились четыре автобуса с детьми, вернувшимися из оздоровительных лагерей Крыма. Автоколонну экстренно сопроводили в другое место высадки. «Детей спасли слаженные действия водителей автобусов и сотрудников сопровождения, поддержанные военными и полицией», — заявили областные власти.

Об обстреле Каменки-Днепровской сообщалось ранее 29 августа. Беспилотники Вооруженных сил Украины атаковали здание в 17:20, после чего на втором этаже началось возгорание. Всего было зафиксировано не менее пяти ударов. Сотрудники и посетители учреждения, где проходила подготовка к новому учебному году, были оперативно эвакуированы в подвальное помещение.

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    Марина Совина
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