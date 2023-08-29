Глава СПЧ раскритиковал идею лишать гражданства за уклонение от мобилизации

Фадеев раскритиковал проект о лишении гражданства за уклонение от мобилизации

Лишение гражданства является очень серьезной мерой, которой власти не должны играть. Об этом, критикуя внесенный в Госдуму проект закона и лишении приобретенного гражданства за уклонение от мобилизации, заявил глава президентского Совета по правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев, его слова приводятся в Telegram-канале Совета.

«Лишение гражданства, на мой взгляд, очень серьезная мера, не надо ею играть. Если мы хотим поставить таких лиц на учет, то давайте решать именно эту задачу. Возможно, надо синхронизировать выдачу паспорта и постановку на учет», — сказал он.

Фадеев предложил предупреждать получающего гражданство человека о необходимости постановки на учет. В случае если это не будет сделано, постановка может пройти автоматически, сказал глава СПЧ, подчеркнув, что есть и другие способы решить возникшую проблему, а радикальные меры привнесут дополнительное напряжение. Фадеев напомнил, что любая дискриминация человека по национальному признаку запрещена Конституцией.

28 августа в Госдуму внесли проект закона, предусматривающий лишение приобретенного гражданства за уклонение от постановки на воинский учет и мобилизации.

Законопроект предусматривает внесение изменений в подписанный президентом России Владимиром Путиным в апреле этого года закон «О гражданстве Российской Федерации». Закон позволяет лишать приобретенного гражданства за дискредитацию Российской армии и за совершение действий, которые создают угрозу национальной безопасности. Как следует из документа, лишать российского гражданства также смогут тех, кто совершил тяжкие преступления против государства.