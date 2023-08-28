В Госдуму внесли проект закона о лишении гражданства за уклонение от мобилизации

В Госдуму внесен законопроект о лишении гражданства за уклонение от мобилизации

В Госдуму внесли проект закона, предусматривающий лишение приобретенного гражданства за уклонение от постановки на воинский учет и мобилизации. Документ размещен на сайте нижней палаты, на котором содержатся сведения о внесенных документах.

Законопроект предусматривает внесение изменений в подписанный президентом России Владимиром Путиным в апреле этого года закон «О гражданстве Российской Федерации». Авторы законодательной инициативы предлагают лишать гражданства за совершение «действий, выразившихся в уклонении лица, принятого в гражданство Российской Федерации, от исполнения воинской обязанности, мобилизации, в том числе нарушении сроков постановки на воинский учет».

В пояснительной записке к документу сказано, что лица, принимаемые в российское гражданство, обязаны исполнять обязанности, установленные Конституцией. К одной из таких обязанностей относится защита Отечества, отметили законодатели. По их мнению, на практике после приобретения российского гражданства иностранцы уклоняются от постановки на воинский учет.

«Возникает ситуация, когда иностранные граждане приобретают гражданство Российской Федерации, не имея намерения нести обязанности, установленные законодательством», — указано в пояснительной записке.

Ранее внесение в нижнюю палату законопроекта о лишении гражданства уклонистов анонсировал депутат Госдумы Михаил Матвеев. Ранее он же сообщил о подготовке соответствующего документа.