Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
18:15, 26 августа 2023Россия

В Госдуму внесут законопроект о лишении уклонистов гражданства

Депутат Матвеев: в Госдуму внесут проект о лишении уклонистов гражданства

Фото: Илья Кошелев / Globallookpress.com

В Госдуму внесут законопроект о лишении уклонистов приобретенного гражданства. Об этом заявил депутат Госдумы России от партии КПРФ, профессор кафедры Российской истории Самарского университета Михаил Матвеев в своем Telegram-канале.

«Законопроект о лишении приобретенного российского гражданства за уклонение от постановки на воинский учет и мобилизации готов. На следующей неделе он будет внесен в Госдуму для рассмотрения», — пояснил депутат.

О подготовке законопроекта парламентарий уже писал ранее. Согласно документу, лишаться гражданства будут те, кто не встал в обозначенные законом рамки на воинский учет, а также пытался уклониться от армии. Помимо лишения приобретенного гражданства Матвеев предложил депортировать нарушителей.

Ранее президент Владимир Путин подписал закон, позволяющий лишать приобретенного гражданства России за дискредитацию Российской армии и за совершение действий, которые создают угрозу национальной безопасности. Как следует из закона, лишать российского гражданства также смогут тех, кто совершил тяжкие преступления против государства.

Что думаешь? Оцени!
    Никита Абрамов
    Обсудить
    Последние новости

    Раскрыты подробности о состоянии ВСУ после наступления российских войск

    В США предупредили Зеленского о возможной потере элитной бригады

    Российский боец сообщил о попытках ВСУ направить диверсантов на запад Херсонщины

    Анна Семенович опубликовала видео из ванны

    На Украине заявили о возможном росте цен на энергетику в Европе

    В Подмосковье нашли обломки сбитого беспилотника

    Холлоуэй нокаутировал Корейского Зомби в главном бою турнира UFC

    Мощный взрыв в столице Судана попал на видео

    Раскрыты подробности о негласных правилах в советской школьной среде

    В Госдуму внесут законопроект о лишении уклонистов гражданства

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости