В Госдуму внесут законопроект о лишении уклонистов гражданства

Депутат Матвеев: в Госдуму внесут проект о лишении уклонистов гражданства

В Госдуму внесут законопроект о лишении уклонистов приобретенного гражданства. Об этом заявил депутат Госдумы России от партии КПРФ, профессор кафедры Российской истории Самарского университета Михаил Матвеев в своем Telegram-канале.

«Законопроект о лишении приобретенного российского гражданства за уклонение от постановки на воинский учет и мобилизации готов. На следующей неделе он будет внесен в Госдуму для рассмотрения», — пояснил депутат.

О подготовке законопроекта парламентарий уже писал ранее. Согласно документу, лишаться гражданства будут те, кто не встал в обозначенные законом рамки на воинский учет, а также пытался уклониться от армии. Помимо лишения приобретенного гражданства Матвеев предложил депортировать нарушителей.

Ранее президент Владимир Путин подписал закон, позволяющий лишать приобретенного гражданства России за дискредитацию Российской армии и за совершение действий, которые создают угрозу национальной безопасности. Как следует из закона, лишать российского гражданства также смогут тех, кто совершил тяжкие преступления против государства.