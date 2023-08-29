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17:29, 29 августа 2023Силовые структуры

Машина Росгвардии столкнулась с Renault и попала на видео

В Свердловской области машина Росгвардии попала в ДТП

В Свердловской области машина Росгвардии попала в ДТП. Видео опубликовал Telegram-канал «Ревдинский рабочий».

На кадрах видны последствия аварии. У служебного авто сильно разбита передняя часть, а легковой автомобиль Renault, с которым произошло столкновение встал на крышу.

Инцидент произошел в Ревде Свердловской области. Машина Росгвардии ехала с «маячками» со стороны улицы Ромашка, а Renault поворачивал на зеленый свет. Водитель не заметил служебное авто. Отмечается, что пассажира Renault госпитализировали. В настоящий момент на место ДТП приехал эвакуатор, чтобы увезти машину Росгвардии: она стоит на проезжей части.

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    Екатерина Власова
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