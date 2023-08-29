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01:53, 29 августа 2023Бывший СССР

В Италии заявили о необходимости «устранить» Зеленского

Fatto Quotidiano: мир недостижим, пока президент Зеленский руководит Украиной
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Kremlin Pool / Global Look Press

Мир недостижим, пока президент Владимир Зеленский руководит Украиной, заявил обозреватель итальянской газеты Fatto Quotidiano Анджело д'Орси.

По его словам, военные действия могут продлиться очень долго. «Я не верю, что взаимопонимания можно будет достичь, пока Зеленский остается у власти», — уточнил автор. По его мнению, Киев попытается «устранить» Зеленского.

Обозреватель уверен, что многие политики в Европе уверены: в Киеве в скором времени будут изменения. По их мнению, Зеленский будет отстранен от должности. «От "героического борца" останутся одни воспоминания», — добавил он.

Ранее Зеленский заявил о новом витке кадровых чисток в рамках борьбы с коррупцией.

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    Марина Совина
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