Fatto Quotidiano: мир недостижим, пока президент Зеленский руководит Украиной

Мир недостижим, пока президент Владимир Зеленский руководит Украиной, заявил обозреватель итальянской газеты Fatto Quotidiano Анджело д'Орси.

По его словам, военные действия могут продлиться очень долго. «Я не верю, что взаимопонимания можно будет достичь, пока Зеленский остается у власти», — уточнил автор. По его мнению, Киев попытается «устранить» Зеленского.

Обозреватель уверен, что многие политики в Европе уверены: в Киеве в скором времени будут изменения. По их мнению, Зеленский будет отстранен от должности. «От "героического борца" останутся одни воспоминания», — добавил он.

Ранее Зеленский заявил о новом витке кадровых чисток в рамках борьбы с коррупцией.