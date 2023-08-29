Россия предложила Китаю использовать свои земли

Россия предложила азиатским странам использовать свои земли для хранения СО2

Власти России предложили азиатским странам, включая Китай, использовать свои земли для размещения хранилищ, где можно хранить углекислый газ. Об этом сообщил глава Государственной комиссии по запасам полезных ископаемых Игорь Шпуров, его слова передает «Интерфакс».

По словам главы комиссии, Россия обладает большим потенциалом — совокупный объем потенциальных хранилищ СО2 оценивается не менее, чем в 4,6 гигатонны. «Это огромный объем, который может позволить нам утилизировать не только собственные выбросы СО2, но и помогать нашим странам-партнерам, использовать наши ресурсы в коммерческих целях, в том числе для наших азиатских партнеров», — заявил Шпуров.

Шпуров также уточнил, что речь идет не об утилизации и не о захоронении углекислого газа, так как в этой сфере они имеют дело не с отходами. На данный момент в стране развивают схему, когда климатические газы можно улавливать, хранить и потом использовать.

Ранее правительство России разработало несколько постановлений в рамках борьбы с объектами накопленного вреда окружающей среде, которые фактически превращаются в токсичные свалки. Так, власти решили заняться рекультивацией брошенных токсичных производств.