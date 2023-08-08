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08:40, 8 августа 2023Среда обитания

В России нашли способ бороться с токсичными помойками

«Ъ»: правительство подготовило постановления для ликвидации токсичных промзон

Фото: Василий Дерюгин / Коммерсантъ

Правительство России разработало несколько постановлений в рамках борьбы с объектами накопленного вреда окружающей среде, которые фактически превращаются в токсичные помойки. О найденном способе избавиться от вредных промзон сообщает «Коммерсантъ».

Власти решили заняться рекультивацией брошенных токсичных производств. Они разработали три проекта постановления — подобные места будут признаваться объектами накопленного вреда окружающей среде. Региональные власти обяжут проводить проверку и давать оценку уровню опасности помойки. Данные будут проверять Росприроднадзор и Роспотребнадзор. Затем такие объекты ликвидируют.

«Документы — это только шаг к огромной работе по ликвидации накопленного вреда, которая должна начинаться с идентификации, ранжирования по классам опасности, созданию реестра и прочего. Это должна быть открытая и гибкая информационная система»,— отметил глава Института экологии НИУ ВШЭ Борис Моргунов.

Ранее стало известно, что реализация федерального проекта по ликвидации несанкционированных свалок может провалиться — устранить полигоны могут не успеть к 2024 году. Речь шла о четырех свалках в Дагестане и четырех — в Северной Осетии, а также об одной — в Мордовии.

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    Нина Ташевская
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