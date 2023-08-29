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18:41, 29 августа 2023Силовые структуры

Вербовщик ближневосточных террористов задержан в ДНР

В ДНР задержали вербовщика в террористическую организацию «Хайят Тахрир аш-Шам»

Фото: Rene Traut / Imago / Globallookpress.com

В Донецке правоохранители задержали 22-летнего местного жителя, который призывал знакомых вступить в запрещенную в России террористическую организацию «Хайят Тахрир аш-Шам». Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе Следственного комитета России (СКР).

В отношении россиянина возбудили уголовное дело. Скоро ему предъявят обвинение.

По версии следствия, молодой человек был активным участником структуры с октября 2022 года, занимался пропагандой и вербовкой. Одного из знакомых он хотел склонить вступить в организацию, уехать из Донецкой народной республики (ДНР) и присоединиться к террористам.

Ранее в силу вступило решение Южного окружного военного суда в отношении 24-летнего жителя Астраханской области Ивана Гужвина, приговоренного к 8,5 года заключения за содействие терроризму. Гужвин организовал сбор и перевод денег активному участнику «Хайят Тахрир аш-Шам», которая действует на территории Сирии.

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    Варвара Митина
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