Иностранцы массово устремились в Россию после введения одной системы

В российских отелях стало больше иностранцев после введения электронных виз

Иностранцы массово устремились в Россию после введения электронных виз. Об этом «Коммерсанту» рассказали эксперты.

Запущенная в стране с 1 августа система привела к росту бронирования отелей иностранцами на 25 процентов в сравнении с июлем 2023 года и на 40 процентов — с 2022 годом. По данным специалистов туротрасли, смягчение российской визовой политики привлекло путешественников из Индии, Китая, Ирана, Турции, Вьетнама, Саудовской Аравии, Сингапура, Нидерландов, Франции, Италии и Испании.

Отмечается, что в настоящее время по электронным визам в Россию прибывают в основном самостоятельные путешественники, для туроператоров эффект от системы не так ощутим. Большая часть въезжающих оформляют документы самостоятельно, не обращаясь за помощью к третьим лицам.

Аналитики онлайн-сервиса для путешествий Ostrovok выяснили, что чаще всего в августе иностранцы бронировали гостиницы в Иркутске, Владивостоке, Москве и Казани. В список востребованных направлений также попали Санкт-Петербург, Калининград, Сочи, Екатеринбург и Новосибирск.

Ранее сообщалось, что Таиланд планирует увеличить срок безвизового пребывания российских туристов в стране.