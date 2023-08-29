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13:05, 29 августа 2023Путешествия

Иностранцы массово устремились в Россию после введения одной системы

В российских отелях стало больше иностранцев после введения электронных виз

Фото: Alex Zarubi / Unsplash

Иностранцы массово устремились в Россию после введения электронных виз. Об этом «Коммерсанту» рассказали эксперты.

Запущенная в стране с 1 августа система привела к росту бронирования отелей иностранцами на 25 процентов в сравнении с июлем 2023 года и на 40 процентов — с 2022 годом. По данным специалистов туротрасли, смягчение российской визовой политики привлекло путешественников из Индии, Китая, Ирана, Турции, Вьетнама, Саудовской Аравии, Сингапура, Нидерландов, Франции, Италии и Испании.

Отмечается, что в настоящее время по электронным визам в Россию прибывают в основном самостоятельные путешественники, для туроператоров эффект от системы не так ощутим. Большая часть въезжающих оформляют документы самостоятельно, не обращаясь за помощью к третьим лицам.

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Аналитики онлайн-сервиса для путешествий Ostrovok выяснили, что чаще всего в августе иностранцы бронировали гостиницы в Иркутске, Владивостоке, Москве и Казани. В список востребованных направлений также попали Санкт-Петербург, Калининград, Сочи, Екатеринбург и Новосибирск.

Ранее сообщалось, что Таиланд планирует увеличить срок безвизового пребывания российских туристов в стране.

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    Фариза Бацазова
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