Популярная курортная страна задумала увеличить срок пребывания россиян без визы

Тхависин: Таиланд планирует продлить срок пребывания россиян без визы до 90 дней

Таиланд планирует увеличить срок безвизового пребывания российских туристов в стране. Об этом рассказал новый премьер-министр королевства Сеттха Тхависин, передает РИА Новости.

Он отметил, что Россия является большим рынком въездного туризма, и многие путешественники в зимнее время хотели бы оставаться в стране подольше. В связи с этим власти задумали продлить срок безвизового пребывания россиян с нынешних 30 до 90 дней.

Также Тхависин заявил, что правительство думает об облегчении визового режима и для других стран с более холодным климатом. В частности, он упомянул Казахстан в этом аспекте.

Ранее сообщалось, что иммиграционная полиция Таиланда приспособилась к наплыву путешественников, желающих продлить отпуск на тропических курортах. В топ-5 россияне занимают первое место, за ними следуют граждане Индии, Казахстана, Великобритании и Австралии.