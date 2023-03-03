Отдыхающие в Таиланде россияне начали массово продлевать визы

Bangkok Post: 7,6 тысячи россиян на Пхукете начали продлевать туристические визы

Российские туристы, отдыхающие в Таиланде, начали массово продлевать визы. Об этом пишет Bangkok Post.

По данным издания, почти 7,6 тысячи россиян обратились в иммиграционную службу с просьбой продлить срок своего пребывания на популярном тайском курорте Пхукет. «Многие из них получают визы, чтобы оставаться на острове в течение трех месяцев», — пояснил начальник ведомства Танет Сукчай.

Сукчай отметил, что иммиграционная полиция уже приспособилась к наплыву путешественников, желающих продлить отпуск на тропических курортах. Он рассказал, что в последнее время аэропорт Пхукета принимает около 300 тысяч иностранцев в месяц. В топ-5 россияне занимают первое место, за ними следуют граждане Индии, Казахстана, Великобритании и Австралии.

Ранее стало известно, что российские туристы массово предпочли отдых за границей путешествиям по стране на весенних праздниках. На праздничные мартовские даты наиболее востребованными оказались такие направления, как Египет и ОАЭ. За ними следуют Таиланд, Турция и Шри-Ланка.