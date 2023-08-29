Памфилова высказалась о запуске пилотных проектов во время выборов президента

Памфилова не допустила запуска пилотных проектов во время выборов президента

Председатель ЦИК России Элла Памфилова не допустила запуска пилотных проектов во время выборов президента. Такое высказывание она сделала в интервью РИА Новости.

У Памфиловой поинтересовались, планирует ли ЦИК нововведения для избирателей в ходе президентской кампании. «Пилотные проекты и все остальное могут быть на других этапах», — разъяснила она в ответ на вопрос.

На выборах президента ЦИК должен не экспромты предлагать, а только то, что хорошо проверено на опыте, подчеркнула Памфилова.

Выборы президента в России пройдут в 2024 году.

18 августа глава ЦИК назвала западную демократию неподходящей для России. Тогда же Памфилова призвала для формирования качественной и эффективной системы управления развивать выборные институты на всех уровнях. Центризбирком является одним из самых результативных ведомств, который с минимальными затратами максимально эффективно решает многие задачи, уверяла она.

