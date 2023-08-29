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08:24, 29 августа 2023Россия

Памфилова высказалась о запуске пилотных проектов во время выборов президента

Памфилова не допустила запуска пилотных проектов во время выборов президента

Фото: Globallookpress.com

Председатель ЦИК России Элла Памфилова не допустила запуска пилотных проектов во время выборов президента. Такое высказывание она сделала в интервью РИА Новости.

У Памфиловой поинтересовались, планирует ли ЦИК нововведения для избирателей в ходе президентской кампании. «Пилотные проекты и все остальное могут быть на других этапах», — разъяснила она в ответ на вопрос.

На выборах президента ЦИК должен не экспромты предлагать, а только то, что хорошо проверено на опыте, подчеркнула Памфилова.

Выборы президента в России пройдут в 2024 году.

18 августа глава ЦИК назвала западную демократию неподходящей для России. Тогда же Памфилова призвала для формирования качественной и эффективной системы управления развивать выборные институты на всех уровнях. Центризбирком является одним из самых результативных ведомств, который с минимальными затратами максимально эффективно решает многие задачи, уверяла она.

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    Анна Щербакова
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