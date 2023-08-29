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09:19, 29 августа 2023Бывший СССР

В ЛНР сообщили об укреплении обороны ВСУ под Красным Лиманом

Офицер ЛНР Марочко заявил, что ВСУ начали укреплять оборону под Красным Лиманом

Фото: Libkos / AP

Вооруженные силы Украины (ВСУ) укрепляют оборонительные позиции под Красным Лиманом, новые укрепления появляются в районе населенного пункта Белогоровка. Об этом сообщил подполковник Народной милиции Луганской народной республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко в Telegram.

Рядом с Белогоровкой украинские солдаты оборудовали новый взводный опорный пункт и огневые позиции. «Также рядом выявлены позиции с противотанковыми огневыми средствами и подготовленной замаскированной временной минометной точкой», — сообщил Марочко.

Ранее Минобороны России сообщило, что вертолеты Ми-35М Центрального военного округа поразили опорный пункт ВСУ под Красным Лиманом. Экипаж воздушного судна взаимодействовал с передовым авиационным наводчиком и применил ракеты по целям.

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    Алевтина Запольская
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