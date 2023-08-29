В ЛНР сообщили об укреплении обороны ВСУ под Красным Лиманом

Офицер ЛНР Марочко заявил, что ВСУ начали укреплять оборону под Красным Лиманом

Вооруженные силы Украины (ВСУ) укрепляют оборонительные позиции под Красным Лиманом, новые укрепления появляются в районе населенного пункта Белогоровка. Об этом сообщил подполковник Народной милиции Луганской народной республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко в Telegram.

Рядом с Белогоровкой украинские солдаты оборудовали новый взводный опорный пункт и огневые позиции. «Также рядом выявлены позиции с противотанковыми огневыми средствами и подготовленной замаскированной временной минометной точкой», — сообщил Марочко.

Ранее Минобороны России сообщило, что вертолеты Ми-35М Центрального военного округа поразили опорный пункт ВСУ под Красным Лиманом. Экипаж воздушного судна взаимодействовал с передовым авиационным наводчиком и применил ракеты по целям.