Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
06:30, 29 августа 2023Наука и техника

Предсказано усиление опасных для здоровья тепловых волн

Nature Communications: жара станет опаснее для здоровья людей по всему миру

Изображение: Nature Communications (2023) / phys.org

Ученые Швейцарской высшей технической школы Цюриха предсказали, что волны жары станут более опасными и частыми по всему миру, при этом Европа пострадает более серьезно. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature Communications.

Специалисты собрали данные о последствиях жары для здоровья для 748 городов и населенных пунктов в 47 странах Европы, Юго-Восточной Азии, Латинской Америки, США и Канады. Они оценили взаимосвязь между среднесуточной температурой и избыточным количеством фатальных случаев, а также определили наиболее безопасные показатели температуры. Например, в Бангкоке она составила 30 градусов Цельсия, в Сан-Паулу — 23, в Париже — 21 и в Цюрихе — 18 градусов.

Каждая десятая часть градуса выше оптимального значения увеличила избыточное количество наиболее неблагоприятных исходов. Это зависит не только от температуры самой по себе, но также от физиологии и поведения человека, городского планирования, демографической структуры, местной системы здравоохранения.

Материалы по теме:
Последний вздох Ученые назвали срок гибели всего живого на Земле. Как именно это произойдет?
Последний вздохУченые назвали срок гибели всего живого на Земле. Как именно это произойдет?
27 марта 2021
Будет горячо Адская жара, массовые вымирания и леса в огне: чего ждать от глобального потепления
Будет горячоАдская жара, массовые вымирания и леса в огне: чего ждать от глобального потепления
9 февраля 2020

Моделирование показало, что риск опасных волн жары резко увеличился за последние 20 лет, что связано с глобальным потеплением. Экстремальные температуры будут наблюдаться раз в 10-20 лет, хотя ранее считалось, что они происходят раз в 500 лет. Если предположить отсутствие адаптации к жаре в будущем, то вероятность худших исходов среди пострадавших людей увеличится в 69 раз.

К регионам, которые особенно подвержены риску волн жары, относятся побережье Персидского залива и Атлантического океана США, тихоокеанское побережье Латинской Америки, Ближний Восток, Юго-Восточная Азия и Средиземноморский регион.

В исследовании предполагается, что глобальная средняя температура может увеличиться максимум на 1,5-2 градуса Цельсия, но при нынешних уровнях выбросов парниковых газов более вероятная цифра составляет 2,6 градуса Цельсия. При этом будущие сценарии не учитывают прогнозируемый рост населения, миграцию в города и увеличение числа пожилых людей.

Что думаешь? Оцени!
    Александр Еникеев
    Обсудить
    Последние новости

    Минобороны сообщило о пресечении очередной попытки атаки беспилотников

    Во Франции возмутились решением Евросоюза по Украине

    Названы возможные задачи F-16 на Украине

    Парень сделал предложение на свадьбе брата и столкнулся с неожиданной реакцией

    В России разработали систему для перехвата и уничтожения беспилотников ВСУ

    В России появится новый завод по производству военных дронов

    У избитой на улице москвички нашли наркотики

    Артиллеристы российского спецназа сорвали попытку контратаки пехоты ВСУ

    Россиянин сходил в «треш-кабак» в Африке и описал его фразой «не для белых»

    Военный политолог предупредил о массовых атаках ВСУ 1 сентября

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости