Парень сделал предложение на свадьбе брата и столкнулся с неожиданной реакцией

Пользователь Reddit поделился историей о том, как его брат сделал девушке предложение прямо на его свадьбе. Герой истории решил, что родственник испортил торжество, и решил уволить его.

Автор написал, что владеет сантехнической компанией и три года назад нанял на работу своего родного брата. «Он остался без работы во время пандемии, и я предложил ему работать на меня, сейчас он хочет стать сантехником и открыть свое дело», — отметил он.

Недавно рассказчик женился, и на свадьбе его брат решил сделать предложение своей девушке. «Мы с женой были потрясены, так как он украл наш праздник», — возмутился герой истории. По его словам, в итоге все гости начали фотографироваться с новоиспеченными женихом и невестой, поздравлять их и разглядывать кольцо. Однако после этого брат героя истории столкнулся с его неожиданной реакцией.

«На следующий день я решил уволить брата», — написал рассказчик. В ответ родственник назвал его эгоистом, а семья призвала «разделять работу и личную жизнь». «Я не могу просто забыть о том, что он испортил нашу свадьбу», — пожаловался автор. При этом он добавил, что раньше между ним и братом никогда мне было конфликтов.

В комментариях под постом многие осудили брата автора за то, что он решил устроить помолвку на его свадьбе. «Если кто-то сделает предложение на моей свадьбе, я объявлю о своей беременности на его свадьбе и рожу на его детском празднике», — поиронизировала одна из пользовательниц.

Ранее пользователь Reddit поделился историей о том, как оригинально отомстил своему брату, который на его свадьбе сделал предложение своей девушке и тем самым испортил праздник. Он признался, что нанял женщину, которая притворилась, что беременна от его брата.