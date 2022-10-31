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06:01, 31 октября 2022Интернет и СМИ

Мужчина оригинально отомстил брату за испорченную свадьбу и разрушил его жизнь

Пользователь Reddit отомстил брату, сделавшему предложение своей девушке на его свадьбе

Фото: unsplash

Пользователь Reddit поделился историей о том, как оригинально отомстил своему брату Тодду, который на его свадьбе сделал предложение своей девушке и тем самым испортил праздник. Он признался, что нанял женщину, которая притворилась, что беременна от его брата. Она рассказала об этом невесте Тодда, что в итоге разрушило его жизнь.

Автор поста рассказал, что его младший брат с самого детства получал больше внимания от родителей. Из-за этого у мужчины и у его сестры, которая также страдала от недостатка родительской заботы, сложились напряженные отношения с семьей. Герой истории даже не хотел звать родственников на свадьбу, когда сделал предложение своей девушке, однако невеста настояла на том, чтобы пригласить членов семьи.

Во время подготовки к свадьбе выяснилось, что младший брат жениха планирует на его свадьбе сделать предложение своей беременной девушке. Автор поста уточнил, что это был не первый раз, когда Тодд был причастен к тому, чтобы во время чужих праздников все внимание доставалось ему: к примеру, его девушка объявила о беременности на вечеринке, устроенной в честь сестры рассказчика.

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Мужчина поговорил с братом и настоял на том, чтобы он выбрал другое время для предложения. «Я предупредил его, что если он попробует сделать что-нибудь подобное, то я заставлю его пожалеть», — пригрозил рассказчик. Однако на свадьбе Тодд не сдержал обещание. «Он подошел к своей возлюбленной и сделал ей предложение прямо во время танца моей жены и ее отца. Он сделал это так, чтобы абсолютно все присутствующие заметили это», — пожаловался герой истории. После этого он решил отомстить брату.

Автор поста признался, что нанял женщину, которая подошла к Тодду и его невесте и заявила, что беременна от него. Мужчина добавил, что произвел некоторые манипуляции с телефоном брата, чтобы история выглядела более правдоподобной. В итоге невеста Тодда бросила в него кольцо и ушла в слезах.

Во время медового месяца рассказчик не отвечал на звонки брата и родителей. Вернувшись домой, он узнал, что невеста выгнала его из дома и запретила в будущем общаться с их еще не рожденным ребенком. «Тодд в ярости. Он требует, чтобы я очистил его имя», — написал герой истории. В заключение он добавил, что его супруга сочла такую месть приемлемой, однако сестра решила, что он зашел слишком далеко.

Мнения комментаторов относительно поступка рассказчика разделились. Некоторые поддержали автора и предложили другие способы мести брату. Так, один из пользователей заявил, что герою истории стоило заранее рассказать девушке Тодда о его планах сделать ей предложение на чужой свадьбе. В то же время многие пользователи осудили автора поста за его поведение. «Вся ваша семья отвратительна», — возмутился один из пользователей. В то же время часть комментаторов решила, что мужчина выдумал всю историю ради популярности в интернете.

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Елизавета Ермильчева
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