Названы возможные задачи F-16 на Украине

Полковник Матвийчук: F-16 могут использовать для запуска ракет Storm Shadow

Для полноценного выполнения боевых задач Украине необходимо, как минимум, 200 истребителей F-16, но в нужном количестве их никто не поставит. Небольшое число самолетов, однако, может быть использовано для запуска ракет Storm Shadow. Об этом «Ленте.ру» рассказал полковник в отставке, военный эксперт Анатолий Матвийчук.

«В принципе, F-16 могли бы отправить на Украину хоть завтра. Проблема в том, что нет летчиков, которые были бы способны управлять этими самолетами. Курсы подготовки начались только недавно, нужен, как минимум, год, чтобы они освоили все необходимые навыки, — сказал Матвийчук. — Кроме того, для того, чтобы истребители выполняли все функции, их должно быть не меньше 200. Украине, думаю, даже 10 не поставят».

Единственное, для чего могут быть использованы F-16 в таком небольшом количестве, это, как считает полковник, запуск ракет, таких как Storm Shadow. Тем не менее, поставка истребителей, по его мнению, носит, скорее, пропагандистский характер и призвана показать, что Запад по-прежнему готов поддерживать Украину.

«Я думаю, когда истребители будут готовы к поставке, конфликт может оказаться уже глубоко заморожен. Даже западные специалисты сомневаются в целесообразности передачи F-16 Украине, считая, что они не смогут выполнить ни оборонительной, ни наступательной функции ввиду малочисленности», — заметил Матвийчук.

Ранее министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что страна рассчитывает, что истребители F-16 могут появиться на фронте весной 2024 года. Он уточнил, что для использования истребителей требуется подготовить необходимую инфраструктуру.

