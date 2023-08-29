Предложение Зеленского приравнять коррупцию к госизмене оценили

Politico: приравнивание коррупции к госизмене на Украине выгодно Зеленскому

Предложение президента Украины Владимира Зеленского приравнять коррупцию к госизмене на период действия военного положения выгодно действующему режиму. Об этом сообщает издание Politico со ссылкой на украинских чиновников.

В сообщении говорится, что глава государства сможет передать коррупционные дела в ведение Службы безопасности Украины (СБУ), которая находится под его контролем. «Потенциально СБУ может иметь полномочия "похоронить" дела о коррупции с участием высших чиновников», — рассказали источники издания.

Руководитель украинской общественной организации Центр противодействия коррупции Виталий Шабунин заявил, что мера, направлена исключительно на защиту верхушки власти. По его словам, привлечение СБУ позволит уничтожать доказательства по «чувствительным» для администрации президента делам.

Ранее Зеленский сообщил, что предложит Верховной Раде приравнять коррупцию к госизмене на период действия военного положения. «Поддержит ли этот закон законотворец, не знаю, но точно предложу», — сказал он.