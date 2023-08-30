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18:04, 30 августа 2023Мир

Япония заявила о запуске Северной Кореей баллистической ракеты

Береговая охрана Японии: КНДР, вероятно, запустила баллистическую ракету
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Mandi Wright / USA TODAY Sports / Reuters

Береговая охрана Японии заявила, что Северная Корея, вероятно, запустила баллистическую ракету. Об этом сообщает Reuters.

Отмечается, что КНДР произвела запуск, когда Южная Корея и США готовятся завершить 11-дневные совместные военные учения, которые Пхеньян осудил.

Японская береговая охрана сообщила, что предполагаемая баллистическая ракета Северной Кореи уже упала в море.

Ранее США совместно с Японией и Южной Кореей провели военные учения из-за запусков ракет КНДР. В учениях, прошедших к югу от южнокорейского острова Чеджу, приняли участие эсминцы, оснащенные системой Aegis для отслеживания и сбивания ракет. Маневры были сосредоточены на обнаружении и контроле снарядов, обмене информацией о гипотетических запусках северокорейских баллистических ракет.

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    Семен Александров
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