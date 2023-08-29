США совместно с Японией и Южной Кореей провели военные учения из-за пусков КНДР

Bloomberg: США, Япония и Южная Корея провели военные учения из-за пусков КНДР

США совместно с Японией и Южной Кореей провели военные учения из-за запусков ракет КНДР. Об этом сообщает Bloomberg.

В учениях, прошедших к югу от южнокорейского острова Чеджу, приняли участие эсминцы, оснащенные системой Aegis для отслеживания и сбивания ракет. Маневры были сосредоточены на обнаружении и контроле снарядов, обмене информацией о гипотетических запусках северокорейских баллистических ракет.

Ранее власти Японии сообщили, что Северная Корея запустила, предположительно, баллистическую ракету со своим первым разведывательным спутником. Уточнялось, что ракета КНДР перелетела Японию в сторону Тихого океана. В связи с этим объявленный ранее призыв к эвакуации был снят.

Позднее Центральное телеграфное агентство Кореи признало, что вторая попытка Северной Кореи запустить разведывательный спутник закончилась неудачно. Уточнялось, что произошла ошибка в системе аварийной детонации. Следующая попытка Пхеньяна вывести спутник на орбиту запланирована на октябрь.