Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
08:33, 29 августа 2023Мир

США совместно с Японией и Южной Кореей провели военные учения из-за пусков КНДР

Bloomberg: США, Япония и Южная Корея провели военные учения из-за пусков КНДР

Фото: Mass Communication Specialist 2nd Class Samantha Oblander / U.S. Navy / Reuters

США совместно с Японией и Южной Кореей провели военные учения из-за запусков ракет КНДР. Об этом сообщает Bloomberg.

В учениях, прошедших к югу от южнокорейского острова Чеджу, приняли участие эсминцы, оснащенные системой Aegis для отслеживания и сбивания ракет. Маневры были сосредоточены на обнаружении и контроле снарядов, обмене информацией о гипотетических запусках северокорейских баллистических ракет.

Ранее власти Японии сообщили, что Северная Корея запустила, предположительно, баллистическую ракету со своим первым разведывательным спутником. Уточнялось, что ракета КНДР перелетела Японию в сторону Тихого океана. В связи с этим объявленный ранее призыв к эвакуации был снят.

Позднее Центральное телеграфное агентство Кореи признало, что вторая попытка Северной Кореи запустить разведывательный спутник закончилась неудачно. Уточнялось, что произошла ошибка в системе аварийной детонации. Следующая попытка Пхеньяна вывести спутник на орбиту запланирована на октябрь.

Что думаешь? Оцени!
    Виктория Кондратьева
    Обсудить
    Последние новости

    В офисе Зеленского заявили, что удары по Крыму согласованы с западными партнерами. Что ответили в России?

    В ЛНР сообщили об укреплении обороны ВСУ под Красным Лиманом

    Женщина узнала о двойной жизни домработницы благодаря скрытым камерам в доме

    В США заявили о сложностях разработки гарантий безопасности для Киева

    Ипотечные ставки в России выросли до уровня 2014-2015 годов

    США назначили нового ответственного по политике в отношении Китая

    Дело Лерчек передали расследовавшему хищения на космодроме Восточный следователю

    Россиянам назвали лучшие соцсети для продажи старой одежды

    Анкара оценила вероятность захода украинских судов в турецкие проливы

    Обнаружен новый остаток сверхновой

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости