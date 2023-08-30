Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
18:23, 30 августа 2023Бывший СССР

Появилось видео «самого мощного с начала весны» взрыва в Киеве

Британская газета Guardian опубликовала видео мощного взрыва в Киеве

Британская газета Guardian опубликовала видео взрыва в Киеве, который назвала самым мощным с начала весны. На кадрах заметен светящийся объект, после падения которого происходит взрыв.

Издание со ссылкой на украинские власти также сообщило, что средства ПВО сбили не менее 20 ракет.

Ранее мэр украинской столицы Виталий Кличко заявил, что утром 30 августа в Киеве произошли взрывы. Он добавил, что в Дарницком и Шевченковском районах Киева произошло падение обломков.

Воздушную тревогу также объявили в 10 областях Украины. Сигналы в том числе раздавались в Винницкой, Днепропетровской, Житомирской, Кировоградской, Киевской, Полтавской, Сумской, Харьковской, Черкасской и Черниговской областях Украины.

Что думаешь? Оцени!
    Варвара Кошечкина
    Обсудить
    Последние новости

    Появилось видео «самого мощного с начала весны» взрыва в Киеве

    Кадыров порассуждал о преданности Путину

    В России оценили подорожание машин

    Похудевшая на 16 килограммов женщина рассказала о побочных действиях Ozempic

    МИД России назвал инициативу Путина оптимальной альтернативой зерновой сделке

    Шансы ВСУ высадиться в Крыму оценили

    Врач назвала приводящие к раннему появлению морщин ошибки

    Опубликован первый трейлер сиквела «Гардемаринов» с Михаилом Боярским

    Создана заряжающаяся за одну минуту безопасная батарея

    Собянин анонсировал бесплатные аттракционы в парках Москвы в День города

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости