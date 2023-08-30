Появилось видео «самого мощного с начала весны» взрыва в Киеве

Британская газета Guardian опубликовала видео мощного взрыва в Киеве

Британская газета Guardian опубликовала видео взрыва в Киеве, который назвала самым мощным с начала весны. На кадрах заметен светящийся объект, после падения которого происходит взрыв.

Издание со ссылкой на украинские власти также сообщило, что средства ПВО сбили не менее 20 ракет.

Ранее мэр украинской столицы Виталий Кличко заявил, что утром 30 августа в Киеве произошли взрывы. Он добавил, что в Дарницком и Шевченковском районах Киева произошло падение обломков.

Воздушную тревогу также объявили в 10 областях Украины. Сигналы в том числе раздавались в Винницкой, Днепропетровской, Житомирской, Кировоградской, Киевской, Полтавской, Сумской, Харьковской, Черкасской и Черниговской областях Украины.