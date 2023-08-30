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02:24, 30 августа 2023Бывший СССР

В десяти областях Украины объявлена воздушная тревога

Минцифры Украины сообщило о воздушной тревоге в 10 областях страны

В десяти регионах Украины объявили воздушную тревогу. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты предупреждения о воздушной угрозе Министерства цифровой трансформации страны.

В частности, сигналы раздаются в Винницкой, Днепропетровской, Житомирской, Кировоградской, Киевской, Полтавской, Сумской, Харьковской, Черкасской и Черниговской областях Украины. Также тревога звучит на подконтрольной Киеву части Запорожской области, а также в Донецкой и Луганской народных республиках.

Накануне, 29 августа, воздушная тревога была объявлена в четырех украинских регионах. Сигналы прозвучали в Сумской, Полтавской, Харьковской и Днепропетровской областях.

25 августа на всей территории Украины шесть раз за сутки объявляли воздушную тревогу.

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    Марина Совина
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