На всей территории Украины шестой раз за сутки объявили воздушную тревогу

На всей территории Украины шестой раз за сутки объявлена воздушная тревога

На всей территории Украины шестой раз за сутки объявили воздушную тревогу, об этом свидетельствуют данные онлайн-карты Министерства цифровой трансформации страны.

Сигналы прозвучали в Киеве в 23:25, через несколько минут они распространились по остальным регионам.

До этого тревогу объявляли по всей Украине, начиная с 21:39 25 августа.

Накануне, 24 августа, воздушная тревога была объявлена в четырех украинских регионах. Сигналы прозвучали в Сумской, Полтавской, Харьковской и Днепропетровской областях.

