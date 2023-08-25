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23:49, 25 августа 2023Бывший СССР

На всей территории Украины шестой раз за сутки объявили воздушную тревогу

На всей территории Украины шестой раз за сутки объявлена воздушная тревога

Фото: Oleksii Kovalov / Globallookpress.com

На всей территории Украины шестой раз за сутки объявили воздушную тревогу, об этом свидетельствуют данные онлайн-карты Министерства цифровой трансформации страны.

Сигналы прозвучали в Киеве в 23:25, через несколько минут они распространились по остальным регионам.

До этого тревогу объявляли по всей Украине, начиная с 21:39 25 августа.

Накануне, 24 августа, воздушная тревога была объявлена в четырех украинских регионах. Сигналы прозвучали в Сумской, Полтавской, Харьковской и Днепропетровской областях.

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    Марина Совина
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