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22:00, 25 августа 2023Бывший СССР

Воздушная тревога объявлена по всей Украине

Воздушную тревогу в четвертый раз за день объявили по всей Украине

Фото: Clodagh Kilcoyne / Reuters

Украинские власти объявили воздушную тревогу на всей территории страны. Об этом говорят данные официального ресурса по оповещению населения, пишет РИА Новости.

Сообщается, что сигнал включили по всей Украине в четвертый раз за день. Также отмечается, что сообщения о тревоге начали поступать в 21:39 по московскому времени и в течение двух минут охватили все регионы страны.

Накануне, 24 августа, воздушная тревога была объявлена в четырех украинских регионах. Сигналы прозвучали в Сумской, Полтавской, Харьковской и Днепропетровской областях.

Во вторник, 22 августа, воздушная тревога была объявлена по всей территории Украины. По мнению воздушных сил страны, это было связано с возросшей угрозой ракетной атаки на фоне взлета российского истребителя МиГ-31К.

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    Марина Совина
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