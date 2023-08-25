Воздушная тревога объявлена по всей Украине

Воздушную тревогу в четвертый раз за день объявили по всей Украине

Украинские власти объявили воздушную тревогу на всей территории страны. Об этом говорят данные официального ресурса по оповещению населения, пишет РИА Новости.

Сообщается, что сигнал включили по всей Украине в четвертый раз за день. Также отмечается, что сообщения о тревоге начали поступать в 21:39 по московскому времени и в течение двух минут охватили все регионы страны.

Накануне, 24 августа, воздушная тревога была объявлена в четырех украинских регионах. Сигналы прозвучали в Сумской, Полтавской, Харьковской и Днепропетровской областях.

Во вторник, 22 августа, воздушная тревога была объявлена по всей территории Украины. По мнению воздушных сил страны, это было связано с возросшей угрозой ракетной атаки на фоне взлета российского истребителя МиГ-31К.