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01:42, 24 августа 2023Бывший СССР

В четырех областях Украины объявлена воздушная тревога

В Днепропетровской, Харьковской, Полтавской и Сумской объявили воздушную тревогу

Фото: Alina Smutko / Reuters

В четырех украинских регионах объявлена воздушная тревога, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны.

Сигналы тревоги звучат в Сумской, Полтавской, Харьковской и Днепропетровской областях. Тревогу также объявили в подконтрольной Киеву части Запорожской области. Согласно данным минцифры, она прозвучала в указанных регионах с 00:16 по 01:10 мск.

Во вторник, 22 августа, воздушная тревога была объявлена по всей территории Украины. По мнению воздушных сил страны, это связано с возросшей угрозой ракетной атаки на фоне взлета российского истребителя МиГ-31К.

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    Марина Совина
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