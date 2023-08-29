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00:46, 29 августа 2023Бывший СССР

В четырех областях Украины объявили воздушную тревогу

Воздушную тревогу объявили в четырех областях Украины

Фото: Globallookpress.com

Воздушную тревогу объявили в четырех регионах Украины, об этом свидетельствуют данные онлайн-карты Министерства цифровой трансформации страны.

Сигналы прозвучали в 00:05 в Харьковской области, затем в течение нескольких минут распространились на Полтавскую, Сумскую и Днепропетровскую области.

Воздушные силы Украины предупредили об угрозе использования баллистических вооружений и призвали не игнорировать тревогу, передает издание «Зеркало недели».

25 августа на всей территории Украины шесть раз за сутки объявляли воздушную тревогу. В шестой раз сирены прозвучали в Киеве в 23:25, а через несколько минут они распространились по остальным регионам.

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    Марина Совина
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