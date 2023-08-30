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05:35, 30 августа 2023Бывший СССР

В Киеве произошли взрывы

Мэр Киева Кличко сообщил о взрывах в городе
СюжетВзрывы в Киеве:

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Утром 30 августа в Киеве произошли взрывы. Об этом сообщил мэр украинской столицы Виталий Кличко в своем Telegram-канале.

«Взрывы в городе. Пребывайте в укрытиях», — говорится в сообщении. Кличко добавил, что в Дарницком и Шевченковском районах Киева произошло падение обломков. Информация о пострадавших и разрушениях не уточняется.

Как следует из данных онлайн-карты предупреждения о воздушной угрозе Министерства цифровой трансформации Украины, в Киеве и Киевской области объявлена воздушная тревога.

Ранее на западной окраине Киева прогремел сильный взрыв. Тогда уточнялось, что звук исходил из района Борщаговка. В тот момент воздушная тревога в украинской столице не объявлялась.

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    Марина Совина
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