Мэр Киева Кличко сообщил о взрывах в городе

Утром 30 августа в Киеве произошли взрывы. Об этом сообщил мэр украинской столицы Виталий Кличко в своем Telegram-канале.

«Взрывы в городе. Пребывайте в укрытиях», — говорится в сообщении. Кличко добавил, что в Дарницком и Шевченковском районах Киева произошло падение обломков. Информация о пострадавших и разрушениях не уточняется.

Как следует из данных онлайн-карты предупреждения о воздушной угрозе Министерства цифровой трансформации Украины, в Киеве и Киевской области объявлена воздушная тревога.

Ранее на западной окраине Киева прогремел сильный взрыв. Тогда уточнялось, что звук исходил из района Борщаговка. В тот момент воздушная тревога в украинской столице не объявлялась.