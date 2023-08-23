На западе Киева произошел мощный взрыв

«Страна»: на западной окраине Киева произошел мощный взрыв

На западной окраине Киева прогремел мощный взрыв, сообщает украинское издание «Страна».

Взрыв прогремел в Борщаговке. Уточняется, что воздушная тревога в городе объявлена не была.

Ранее взрыв произошел в украинском городе Сумы. После этого на территории региона объявили режим воздушной тревоги. Позднее предупредительные сигналы распространились и на Черниговскую область, которая граничит с Сумской.