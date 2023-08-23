Стало известно о взрыве в украинском городе Сумы

Klymenko Time: в украинских Сумах произошел взрыв, объявлена воздушная тревога

В украинском городе Сумы произошел взрыв. Об этом пишет украинское издание Klymenko Time в своем Telegram-канале.

«Сообщают о взрыве в Сумах. Тревогу включили уже после него», — говорится в публикации. Согласно данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины, воздушная тревога была объявлена в регионе в 12:05. Позднее предупредительные сигналы распространились и на Черниговскую область, которая граничит с Сумской. Жители услышали сирены в 12:19.

Ранее стало известно о взрывах в порту города Измаил Одесской области. Украинские власти объявляли воздушную тревогу в регионе. Как уточнялось, сирены были включены в Одесской области с 01:32.