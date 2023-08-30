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09:04, 30 августа 2023Силовые структуры

Россиянин избил беременную и укусил полицейского

В Тюмени пьяный мужчина избил беременную женщину и укусил участкового

Фото: Александр Авилов / Агентство «Москва»

В Тюмени мужчина 1989 года рождения избил беременную женщину, а после набросился на прибывшего на место происшествия полицейского и укусил его. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судебной системы.

Отмечается, что мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения. Он вел себя агрессивно, укусил участкового за левую руку в области предплечья, а также оторвал погон с его рубашки. В суде тюменец признал свою вину. За применение насилия в отношении представителя власти ему назначили штраф в размере 15 тысяч рублей.

Ранее в Санкт-Петербурге суд приговорил к четырем годам лишения свободы мужчину, ударившего ножом прохожего и покусавшего полицейских. Он будет отбывать наказание в колонии общего режима.

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    Марина Совина
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