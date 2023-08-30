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06:33, 30 августа 2023Интернет и СМИ

В США предупредили об опасности мира для Украины

Болтон: Путин может предложить мир и оставить Украину без союзников на Западе

Фото: Ben Blanchard / Reuters

Президент России Владимир Путин может «перевернуть шахматную доску», предложив мир, на который Запад будет склонен согласиться. Это в статье для портала 19fortyfive предположил бывший советник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Джон Болтон.

По его мнению, такое может произойти, если Киев не продемонстрирует результатов в ходе боевых действий. В этом случае «политические лидеры в Берлине, Париже и даже в Вашингтоне будут испытывать огромное искушение согласиться на прекращение огня и вступить в переговоры»", — предупредил он.

При этом Болтон указал, что подобное развитие событий окажется невыгодным для Киева. Он считает, что в этом случае уже нельзя будет говорить о территориальной целостности Украины, и число ее союзников на Западе сократится.

В октябре 2022 года Путин сообщал о своей готовности вести переговоры с Украиной. При этом он предложил подождать, пока «добрая воля» Киева созреет для продолжения диалога.

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    Марина Совина
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