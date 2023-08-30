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13:32, 30 августа 2023Наука и техника

Травмы головы связали с болезнью Альцгеймера

Lab on a Chip: сотрясение мозга повышает риск болезни Альцгеймера

Фото: Purdue University photo / Charles Jischke / medicalxpress.com

Ученые Университета Пердью создали устройство, имитирующее человеческий мозг, и выявили механизм, который связывает травмы головы с высоким риском болезни Альцгеймера. Об этом сообщается в статье, опубликованной в журнале Lab on a Chip.

Устройство, названное как «травма мозга на чипе» (англ. traumatic brain injury on a chip), позволяет отслеживать воздействие сотрясающей силы на мозговой органоид, состоящий из нейронов эмбрионов мышей. Трехмерные культуры нервных тканей подвергали ударам с силой 200 g, каждый из которых приблизительно соответствует тем, что получает игрок в футбол за один удар.

Воздействие приводило к быстрому всплеску выработки акролеина — альдегида акриловой кислоты, связанного с окислительным стрессом и нейродегенеративными заболеваниями, — и увеличению количества неправильно свернутых скоплений белка бета-амилоида 42, который обнаруживается в амилоидных бляшках у людей с болезнью Альцгеймера. Кроме того, оказалось, что чем дольше акролеин воздействует на клетки, тем большую агрегацию амилоидных бляшек он вызовет.

В течение первых 24 часов после воздействия наблюдался повышенный уровень акролеина в кластерах нейронов и увеличение производства неправильно свернутого AB42 на 350 процентов. Акролеин деформирует нормальный AB42, связываясь с участками белка, которые важны для структурной стабильности. Однако даже физического воздействия на правильно свернутый белок достаточно, чтобы вызвать дефектное сворачивание AB42.

В дальнейшем ученые собираются включить несколько дополнительных функций, которые позволят измерять мельчайшие силы, испытываемые клетками во время удара, и проводить биохимические тесты, такие как уровень акролеина, без удаления клеток из опытной камеры.

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    Александр Еникеев
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