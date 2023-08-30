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06:23, 30 августа 2023Россия

В Приморье из-за паводка рухнул мост

Мост рухнул под Владивостоком из-за паводка

Фото: пресс-служба администрации Владивостока

Под Владивостоком рухнул мост из-за паводка. Об этом сообщает телеканал «Звезда» в Telegram-канале.

Уточняется, что инцидент произошел у поселка Рязановка Хасанского района. Телеканал опубликовал видео с места событий, на кадрах видно разрушенный мост.

Как сообщили в Приморском гидрометцентре, во Владивостоке за сутки выпало 176 миллиметров осадков. Отмечается, что дожди на большинстве рек края вызвали новую волну дождевого паводка. «В ближайшие сутки на большинстве рек продолжится подъем уровней с выходом воды из берегов и достижением критических отметок», — предупредили в региональном гидрометцентре. Гидрологи предупредили, что водность рек преимущественно превышает норму в 3,0-4,4 раза, на реках южных и западных районов — до 8 раз.

Ранее на автодороге АбазаАк-Довурак мост, соединяющий республики Тува и Хакасия, разрушился из-за паводка.

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    Марина Совина
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