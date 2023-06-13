Мост между российскими регионами смыло водой

Мост, соединяющий Туву и Хакасию, разрушился из-за паводка

На автодороге Абаза — Ак-Довурак мост, соединяющий республики Тува и Хакасия, разрушился из-за паводка. Об этом сообщило управление МЧС по Хакасии в соцсети «ВКонтакте».

В администрации города Ак-Довурак уточнили, что из-за резкого повышения уровня воды в реке Ак смыло береговую опору и пролет моста на 61-м километре. «Сейчас там выставлен пост, проезд закрыт. Ак-довуракцы и жители западных районов могут проехать до Абакана по федеральной трассе Р-257 через Кызыл», — рассказали власти населенного пункта.

Глава Тувы Владислав Ховалыг заявил, что реконструкция моста потребует значительных средств и сил. Он также попросил Минтранс создать совместную рабочую группу для оценки ущерба и выработки решений по ремонту и восстановлению дороги.

Ранее был подсчитан ущерб социальным объектам в Херсонской области, которые были подтоплены после разрушения Каховской ГЭС. Так, для школ и детских садов сумма достигла 5,1 миллиарда рублей, а для учреждений здравоохранения — 5,05 миллиарда рублей.

