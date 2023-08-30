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09:20, 30 августа 2023Мир

Великобритания назвала Китай угрозой для королевства

Британский парламент назвал Китай угрозой для королевства

Фото: Esa Alexander / Reuters

Китай представляет угрозу для Великобритании и ее интересов в Индо-Тихоокеанском регионе, следует из доклада британского комитета палаты общин по иностранным делам.

«Комитет признает деятельность Коммунистической партии Китая угрозой Соединенному Королевству и его интересам», — сказано в сообщении. Подчеркивается, что деятельность партии характеризуется «повышенной агрессией» по отношению к Британии.

Лондону рекомендуется развивать «дипломатию сдерживания», укрепляя оборону «для сдерживания злоумышленников», в том числе для защиты Тайваня. В документе сказано, что остров является важным союзником и партнером королевства, поэтому Лондону необходимо «стоять с ним плечом к плечу», ясно давая понять, что попытки подорвать самоопределение Тайваня неприемлемы.

В отчете комитета правительство подверглось критике за недостаточную смелость в поддержке Тайваня. Кроме того, в документе звучит призыв к подготовке санкций вместе с союзниками для сдерживания военных действий Пекина и экономической блокады острова.

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    Варвара Кошечкина
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