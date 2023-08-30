Британия впервые назвала Тайвань независимой страной

Парламент Британии впервые официально назвал Тайвань независимой страной

Парламент Великобритании впервые официально назвал Тайвань независимой страной, об этом сообщает Politico со ссылкой на отчет парламента.

Новая формулировка в документе, опубликованном влиятельным комитетом по иностранным делам Палаты общин, рискует вызвать резкую реакцию со стороны Пекина, говорится в материале. Издание связывает такой шаг с главой МИД Британии Джеймсом Клеверли, который стал первым высокопоставленным британским посланником, посетившим Пекин за пять лет.

«Тайвань уже является независимой страной под названием Китайская Республика. Тайвань обладает всеми необходимыми качествами для государственности, включая постоянное население, определенную территорию, правительство и способность вступать в отношения с другими государствами — ему не хватает только большего международного признания», — сказано в отчете комитета.

Лондон признает позицию Китая, но не принимает ее, заявила председатель комитета Алисия Кернс. По ее словам, поддержка Тайваня и его права на самоопределение со стороны главы МИД Британии очень важна.

Отмечается, что в отчете комитета правительство подверглось критике за недостаточную смелость в поддержке Тайваня. Кроме того, в документе звучит призыв к подготовке санкций вместе с союзниками для сдерживания военных действий Пекина и экономической блокады острова.

Ранее после слов вице-президента и кандидата в президенты Тайваня Лая Циндэ о том, что остров не является частью Китая, Пекин пообещал принять решительные меры против сепаратистов. По мнению китайских властей, действия тайваньского вице-президента доказали, что он подвергает остров опасности войны.