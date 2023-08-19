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14:05, 19 августа 2023Мир

Китай пообещал решительные меры после слов вице-президента Тайваня

Китай начал учения после слов кандидата в президенты Тайваня о независимости

Фото: Ann Wang / Reuters

После слов вице-президента и кандидата в президенты Тайваня Лая Циндэ Китай пообещал принять решительные меры против сепаратистов. Об этом сообщает издание China Daily.

Заявление вице-президента Лай Циндэ, что Тайвань не является частью Китайской Народной Республики, вызвало ответную реакцию Пекина, пообещавшего не допустить «сепаратистских действий». По мнению китайских властей, действия тайваньского вице-президента доказали, что он «возмутитель спокойствия до мозга костей», подвергающий остров опасности войны.

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22 марта 2023

Центральный комитет Коммунистической партии Китая в официальном ответе предупредил о решительных мерах против сторонников независимости Тайваня и начал военные учения возле берегов острова.

«Никто и никакая сила не должны недооценивать твердую решимость, непоколебимую волю и сильную способность китайского правительства и народа защищать национальный суверенитет и территориальную целостность», — говорится в официальном заявлении ЦК Компартии Китая.

Ранее сообщалось, что комиссия по регулированию ценных бумаг Китая анонсировала реформы из-за проблем в экономике. Поводом для разработки новых мер стала утрата доверия инвесторов к местному рынку капитала. В качестве мер в регуляторе обсуждают возможное продление часов торговли ценными бумагами на рынках и сохранение «разумных темпов» для проведения IPO.

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    Алиса Дмитриева
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