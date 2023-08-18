Китай анонсировал реформы из-за проблем в экономике

FT: Китай объявил о реформах для повышения доверия инвесторов к рынку

Комиссия по регулированию ценных бумаг Китая анонсировала реформы из-за проблем в экономике. Поводом для разработки новых мер стала утрата доверия инвесторов к местному рынку капитала, сообщает Financial Times.

В качестве мер в регуляторе обсуждают возможные продление часов торговли ценными бумагами на рынках и сохранение «разумных темпов» для проведения IPO. Также в комиссии хотят мотивировать государственные и крупные частные компании провести слияния и поглощения и снизить комиссию за обработку брокерских операций. Все эти предложения должны добиться возвращения капитала в страну и повысить доверие инвесторов.

Слабый экономический рост привел к тому, что рынок ценных бумаг Китая снизился более чем на 2 процента, когда американский фондовый рынок вырос на 14 процентов. Также во втором квартале ВВП страны увеличился только на 0,8 процента. Медленное восстановление экономики после пандемии COVID-19 признали даже в политбюро КНР.

В последние недели иностранные инвесторы начали избавляться от акций и облигаций китайских компаний. Аналитики объяснили это утерей надежды на стимулирующие меры Пекина, которые могли повлиять на рост национальной экономики. Сразу после того, как китайские власти сообщили о мерах поддержки экономики 24 июля, участники рынка почти полностью отменили чистые покупки акций на сумму 7,4 миллиарда долларов. Объем вложений иностранных инвесторов упал на пять миллиардов долларов, до 440 миллиардов.

Эксперты объясняют замедление экономики Китая с «нулевой терпимостью» КНР к COVID-19 и мировым кризисом из-за санкций, которые привели к снижению покупательской способности в стране. Из-за торможения экономического развития юань начал падать по отношению к доллару, заявил кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев.