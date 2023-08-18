Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
15:59, 18 августа 2023Экономика

Китай анонсировал реформы из-за проблем в экономике

FT: Китай объявил о реформах для повышения доверия инвесторов к рынку

Фото: Jamable Chan / Unsplash

Комиссия по регулированию ценных бумаг Китая анонсировала реформы из-за проблем в экономике. Поводом для разработки новых мер стала утрата доверия инвесторов к местному рынку капитала, сообщает Financial Times.

В качестве мер в регуляторе обсуждают возможные продление часов торговли ценными бумагами на рынках и сохранение «разумных темпов» для проведения IPO. Также в комиссии хотят мотивировать государственные и крупные частные компании провести слияния и поглощения и снизить комиссию за обработку брокерских операций. Все эти предложения должны добиться возвращения капитала в страну и повысить доверие инвесторов.

Слабый экономический рост привел к тому, что рынок ценных бумаг Китая снизился более чем на 2 процента, когда американский фондовый рынок вырос на 14 процентов. Также во втором квартале ВВП страны увеличился только на 0,8 процента. Медленное восстановление экономики после пандемии COVID-19 признали даже в политбюро КНР.

Материалы по теме:
Китай начал контрнаступление в «войне чипов» с США. Почему ответ Пекина так опасен для Запада?
Китай начал контрнаступление в «войне чипов» с США.Почему ответ Пекина так опасен для Запада?
16 июня 2023
Главой Центробанка Турции впервые стала женщина. Сможет ли она спасти экономику страны от краха?
Главой Центробанка Турции впервые стала женщина.Сможет ли она спасти экономику страны от краха?
29 июня 2023

В последние недели иностранные инвесторы начали избавляться от акций и облигаций китайских компаний. Аналитики объяснили это утерей надежды на стимулирующие меры Пекина, которые могли повлиять на рост национальной экономики. Сразу после того, как китайские власти сообщили о мерах поддержки экономики 24 июля, участники рынка почти полностью отменили чистые покупки акций на сумму 7,4 миллиарда долларов. Объем вложений иностранных инвесторов упал на пять миллиардов долларов, до 440 миллиардов.

Эксперты объясняют замедление экономики Китая с «нулевой терпимостью» КНР к COVID-19 и мировым кризисом из-за санкций, которые привели к снижению покупательской способности в стране. Из-за торможения экономического развития юань начал падать по отношению к доллару, заявил кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев.

Что думаешь? Оцени!
    Вячеслав Агапов
    Обсудить
    Последние новости

    В России утвердили праздничные дни на 2024 год

    Контрабандист из США привез в Россию 100 тысяч долларов

    Женщина засунула ребенка в благотворительный ящик для вещей и попала на видео

    Известный пластический хирург написал заявление в полицию на бывшую жену Мамаева

    Китай анонсировал реформы из-за проблем в экономике

    В российском регионе сообщили о перебоях с бензином

    Еще один банк в России введет комиссию за внесение наличной валюты

    МИД России призвал бойцов ВСУ повернуть оружие против Киева

    В Москве спрогнозировали последний всплеск летней погоды

    Названо главное препятствие для укрепления рубля

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости