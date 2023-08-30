Baza: жители Брянска сообщили о звуках взрывов в городе

Жители Брянска сообщили о звуке взрыва в городе в ночь на среду, 30 августа. Об этом сообщает издание Baza.

«По предварительным данным сработала система [противовоздушной обороны] ПВО», — говорится в сообщении.

Как уточняет Telegram-канал Shot, звук было хорошо слышно в районах Володарка и Советский. По некоторой информации, в Брянске сбит беспилотный летательный аппарат (БПЛА).

Ранее атаке беспилотников подвергся аэропорт Пскова. Подвергшийся нападению аэродром является объектом совместного базирования, находящимся в ведении Министерства обороны РФ. Местные жители сообщали о звуках взрывов, а также о сильном пожаре в этом районе. В городе работают сирены.

