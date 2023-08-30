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14:24, 30 августа 2023Мир

В Индонезии задержаны десятки граждан КНР за любовный шантаж чиновников Китая

В Индонезии задержаны 88 граждан КНР за любовный шантаж китайских чиновников

Фото: Ajeng Dinar Ulfiana / Reuters

Полиция Индонезии по наводке китайских коллег задержала десятки граждан КНР, которые занимались любовным шантажом китайских чиновников. Об этом сообщает France 24.

Пять женщин и 83 мужчины были пойманы в индустриальном парке в городе Батам в провинции островов Риау. «Мы расследуем, есть ли среди жертв индонезийцы. Если таковых нет, мошенники будут немедленно депортированы», — заявил представитель полиции островов Захвани Пандра Арсиад.

Синдикат шантажировал сотни жертв в Китае, многие из которых были государственными служащими КНР. Предполагаемые мошенники во время видеозвонков притворялись, что испытывают романтические чувства к своим жертвам.

Женщины соблазняли жертв перед тем, как предложить им вступить в сексуальные отношения во время звонков, другие подозреваемые в это время записывали видео. Затем они шантажировали своих жертв, угрожая опубликовать видео в социальных сетях, если они откажутся отправить им деньги.

Ранее житель Китая отправился в тюрьму на два года после того, как любовницы, у которых он обманом выманил 100 тысяч юаней (1,1 миллиона рублей), раскрыли его мошенничество. Женщина по имени Чэнь Хун ужинала со своим возлюбленным Хэ Шивэем. Они выпили большое количество алкоголя, после чего поехали домой к женщине. Воспользовавшись тем, что Шивэй заснул, китаянка проверила его телефон и нашла множество сообщений от другой женщины, которая спрашивала, почему он не отвечает на звонки.

Хун связалась с неожиданно появившейся соперницей, которую зовут Сяо Фан. Та сказала, что живет с Шивэем, и обычно он приходил ночевать к ней. Более того, выяснилось, что общий возлюбленный якобы собирался жениться на обеих женщинах. Утром с Хун связалась женщина по имени Чжао Лин и сказала, что также является девушкой Шивэя. Когда мужчина проснулся, Хун потребовала, чтобы он вернул деньги, которые занимал ранее, но он отказался. Через несколько часов троица обманутых любовниц явились в полицейский участок и написала заявление на Шивэя. Более того, за время следствия потерпевшие подружились.

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    Виктория Кондратьева
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