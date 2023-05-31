Три любовницы подружились и отправили обманувшего их мужчину в тюрьму

SCMP: в Китае три любовницы раскрыли обман возлюбленного и отправили его в тюрьму

Жител Китая отправился в тюрьму на два года после того, как любовницы, у которых он обманом выманил 100 тысяч юаней (1,1 миллиона рублей), раскрыли его мошенничество. Об этом сообщает SCMP.

Женщина по имени Чэнь Хун ужинала со своим возлюбленным Хэ Шивэем. Они выпили большое количество алкоголя, после чего поехали домой женщине. Воспользовавшись тем, что Шивэй заснул, китаянка проверила его телефон и нашла множество сообщений от другой женщины, которая спрашивала, почему он не отвечает на звонки.

Хун связалась неожиданно появившейся соперницей, которую зовут Сяо Фан. Та сказала, что живет с Шивэем, и обычно он приходил ночевать к ней. Более того, выяснилось что общий возлюбленный якобы собирался жениться на обеих женщинах. Утро с Хун связалась женщина по имени Чжао Лин, и сказала, что также является девушкой Шивэя. Когда мужчина проснулся, Хун потребовала, чтобы он вернул деньги, которые занимал ранее, но он отказался. Через несколько часов троица обманутых любовниц явились в полицейский участок и написала заявление на Шивэя. Более того, за время следствия потерпевшие подружились.

Как выяснилось, Шивэй встречался с Хун с 2021-го, с Фан — с июня 2022-го, а с Лин — с октября 2022 года. У каждой из китаянок он занял крупные суммы денег и не вернул. Мошенник заявил, что собирался расстаться с одной из женщин, а с двумя другими встречался только ради секса.

Он говорил возлюбленным, что работает в магазине по продаже мобильных телефонов, но когда две из них попытались разыскать его там, на месте его оказалось. Позже полиция установила, что Шивэй уволился в 2020 году, и с тех пор не нашел стабильной работы. Он использовал деньги, которые выманивал у женщин, для оплаты долгов.

Уже через месяц после того, как отправили своего общего бойфренда в тюрьму, они вместе поехали в путешествие за границу.

Ранее сообщалось, что пользовательница британского форума Mumsnet узнала об изменах бойфренда и придумала необычный способ отомстить ему. Она сделала скриншот сообщения любовницы и поставила его на заставку телефона партнера.

