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16:06, 1 марта 2023Из жизни

Женщина придумала необычный способ отомстить бойфренду-изменнику

Женщина сделала скриншот сообщения любовницы заставкой телефона бойфренда и отомстила ему

Фото: Priscilla Du Preez / Unsplash

Пользовательница британского форума Mumsnet узнала об изменах бойфренда и придумала необычный способ отомстить ему. Ее пост набрал больше 20 страниц комментариев.

Женщина рассказала, что у них с возлюбленным одинаковые модели телефонов и она поставила свой гаджет на зарядку, но, пока была в душе, парень без ее ведома подключил к зарядному устройству свой телефон и пошел спать. «На телефон, который я приняла за свой, пришло сообщение. Я решила прочитать его и увидела, что оно от какой-то женщины. Она рассказывала, каким страстным был их поцелуй», — говорит она. Пользовательница поняла, что у ее бойфренда есть любовница, и узнала, что они проводили ночи вместе, когда он якобы уезжал из дома по работе.

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Женщина решила не будить бойфренда-изменника и не выяснять с ним отношения. Вместо этого она сделала скриншот сообщения любовницы и поставила его на заставку телефона партнера. Женщина считает, что так он точно не сможет отрицать, что завел роман на стороне.

Пользователи форума поддержали женщину и восхитились ее планом мести. Многие отметили, что не смогли бы спокойно ждать до утра в таких обстоятельствах. Некоторые комментаторы посоветовали ей заранее подготовить чемодан для изменника.

Ранее сообщалось, что пользовательница форума сумела раскрыть обман супруга благодаря тому, что проверила метаданные отправленной им фотографии. Женщина призналась, что в последнее время испытывает трудности в браке и подозревает, что супруг завел роман на стороне.

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Алиса Удовик
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